16:05, 30 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Муҳаммад бин Муборак Фадел Ал-Мазруийни II даражали «Достық» ордени билан тақдирлади
ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Республикаси ва Бирлашган Араб Амирликлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва ривожлантиришга қўшган катта ҳиссаси учун Муҳаммад бин Муборак Фадел Ал-Мазруийни II даражали «Достық» ордени билан тақдирлади.
Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Аввалроқ, Давлат раҳбари БАА Мудофаа ишлари бўйича давлат вазири Муҳаммад бин Муборак Фадел Ал-Мазруийни қабул қилгани ҳақида ёзган эдик.