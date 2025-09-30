OZ
    16:05, 30 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Муҳаммад бин Муборак Фадел Ал-Мазруийни II даражали «Достық» ордени билан тақдирлади

    ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Республикаси ва Бирлашган Араб Амирликлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва ривожлантиришга қўшган катта ҳиссаси учун Муҳаммад бин Муборак Фадел Ал-Мазруийни II даражали «Достық» ордени билан тақдирлади.

    Глава государства наградил орденом государственного министра по делам обороны ОАЭ
    Фото: Акорда

    Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Аввалроқ, Давлат раҳбари БАА Мудофаа ишлари бўйича давлат вазири Муҳаммад бин Муборак Фадел Ал-Мазруийни қабул қилгани ҳақида ёзган эдик.

    БАА Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат Президент Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
