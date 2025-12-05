Қасим-Жомарт Тоқаев «Мейірім» орденини таъсис этди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев бу ҳақда «Алтын сапа» ва «Парыз» мукофотлари лауреатларини, шунингдек, "Қозоғистоннинг энг яхши маҳсулоти" республика кўрик-танлови ғолибларини тақдирлаш маросимида айтди.
Қасим-Жомарт Тоқаев «Мейірім» ордени билан тақдирлаш тўғрисида қарор қабул қилганини айтди.
— Бугун мамлакатимиз бизнес ҳамжамияти учун жуда муҳим кун. Бу йил, анъанага мувофиқ, биз «Алтын сапа» ва «Парыз» ва "Қозоғистоннинг энг яхши маҳсулоти" танловлари ғолибларини ҳам тақдирламоқдамиз. Барчангизни чин дилдан табриклайман!
Бу ердаги ҳар бир тадбиркорнинг муваффақияти миллий байрамнинг яққол аксидир. Сизлар юқори сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқарасиз, иқтисодиёт ривожи ва халқ фаровонлигига улкан ҳисса қўшасизлар. Ижтимоий масъулиятни чуқур ҳис қиласизлар ва хайрия ишларида фаол иштирок этасизлар. Мен буни ҳалол, тадбиркор ва чинакам ватанпарвар фуқароларга хос бўлган олийжаноб фазилат деб биламан. Давлат сизларни ҳар доим қўллаб-қувватлашга тайёр, — деди у.
Бу йилдан бошлаб 29 октябрь расман “Қозоғистон тадбиркорлари куни” деб эътироф этилди.
— Шунингдек, мен мамлакатнинг энг яхши тадбиркорлари учун юқори ижтимоий масъулиятни намойиш этгани ва хайрия ишларига катта ҳисса қўшгани учун махсус мукофот — «Мейірім» орденини таъсис этишга қарор қилдим. Келгуси йилдан бошлаб залда ўтирган бир қатор тадбиркорлар ушбу нуфузли орден билан тақдирланадилар. Бу мамлакатдаги барча бизнес вакилларига алоҳида ҳурмат белгиси бўлади, — деди Президент.