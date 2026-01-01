Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон халқини Янги йил билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон халқини Янги йил билан табриклади. Кazinform Ақордага таяниб, Президент нутқининг тўлиқ матнини эълон қилади.
***
Азиз ватандошлар!
Бир неча дақиқадан сўнг биз Янги йилни нишонлаймиз. Биз узоқ тарихимиздаги яна бир босқичга қадам қўймоқдамиз. Халқимиз Янги йилни алоҳида ҳаяжон билан кутмоқда. Шу дақиқада ҳамма ўз орзу ва истакларини билдиради. Улар эски йилнинг энг таъсирли онларини эслашади. Улар келажак учун режалар тузадилар ва катта умидларга эга. 2025 йил халқимиз учун самарали йили бўлди.
Мамлакатимиз ёрқин ривожланиш йўлига ўтди. Дунёдаги қийин вазиятга қарамай, иқтисодиётимиз гуллаб-яшнади ва ялпи ички маҳсулот 6 фоиздан ошди. Қозоғистоннинг олтин-валюта захиралари 62 миллиард доллардан ошди. Биз мамлакатга кенг кўламли инвестицияларни жалб қилдик ва бир қатор йирик лойиҳаларни амалга оширдик. Дўстлик-Мўйинти темир йўлининг иккинчи линияси фойдаланишга топширилди. Бу Мустақилликдан бери энг йирик темир йўл қурилиши лойиҳасидир.
Шунингдек, ўн уч минг километрлик йўллар қурилди ва таъмирланди. Бунинг натижасида Қозоғистоннинг транзит салоҳияти ошди. Фермерларимиз кетма-кет иккинчи йил мўл ҳосил йиғиб олдилар, омборларни ғалла билан тўлдирдилар.
Биз қишлоқ жойлари ва қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқдамиз. Фермерларга мисли кўрилмаган молиявий ёрдам кўрсатилди, яъни бу мақсадга 1 триллион тенге сарфланди. Бу йил 19 миллион квадрат метрдан ортиқ уй-жой қурилди.
Минглаб оилаларга уй-жой берилди. Ижтимоий соҳада кўп ишлар қилинди. Юздан ортиқ мактаб ва икки юзга яқин соғлиқни сақлаш муассасалари қурилди. Дунёнинг энг яхши университетларининг филиаллари очилди.
Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жамиятда "Қонун ва интизом" тамойили қарор топди ва фуқароларимизнинг ҳуқуқий онги ортиб бормоқда.
Биз барча ютуқларга халқимизнинг меҳнати эвазига эришдик. Фуқароларимиз таълим, фан ва маданият соҳаларида улкан марраларга эришдилар. Улар халқимизни юксак маънавиятли, интеллектуал миллат сифатида тан олинишига катта ҳисса қўшдилар. Ўқувчиларимиз халқаро таълим мусобақаларида мукофотларга сазовор бўлишди. Спортчиларимиз жаҳон мусобақаларида юқори натижаларга эришдилар, Кўк байроғимизни ҳилпиратдилар. Бу йил биз "Ишчи касблари йили"ни нишонладик.
Биз меҳнаткашларга алоҳида ҳурмат кўрсатдик. Бу тенденция келажакда ҳам давом этади. Давлат ўқитувчилар ва шифокорларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатди ва бу сиёсат узоқ муддатли стратегик хусусиятга эга бўлди. Мамлакатнинг маданият ва фан арбобларига ҳар томонлама ёрдам кўрсатилди.
Ҳалол меҳнат қадрини биладиган миллатнинг келажаги ҳам ёрқин бўлади. Ўз касбининг ҳақиқий мутахассислари бўлган ватанпарвар фуқаролар мамлакатимизни олдинга олиб боради. Шундай қилиб, биз ХХI асрнинг биринчи чорагини шараф билан якунладик. Қозоғистон иқтисодий ва ижтимоий кўрсаткичлар бўйича ушбу сиёсий ва географик маконда етакчиликни қўлга киритди. Барчамиз, бир мамлакат сифатида, адолатли, хавфсиз, кучли, тоза ва гуллаб-яшнаётган Қозоғистонни қурмоқдамиз.
Энди биз От йилига қадам қўймоқдамиз. Қозоқлар учун от йили ҳар доим ўзгача бўлган. Халқимизда "От йили қулай бўлади" деган фикр бор. Биз келгуси йилдан кўп яхшиликлар кутамиз. Маданиятли миллат сифатида келажакка қараймиз. Юксак мақсадларимиз ва аниқ режаларимиз бор.
2026 йилда Қозоғистон модернизациянинг янги босқичига қадам қўяди. Яқинлашиб келаётган конституциявий ислоҳот мамлакатимизнинг ёрқин келажаги учун жуда муҳимдир. Ишонаманки, фуқароларимиз Қозоғистоннинг ўсиши ва гуллаб-яшнашига янги туртки берадиган ушбу ислоҳотни қўллаб-қувватлайдилар.
Биз энергетика салоҳиятимизни мустаҳкамлашда, агросаноат комплекси, сув хўжалиги муаммоларини ҳал қилишда, транспорт ва логистика секторини ҳамда уй-жой коммунал хизматлари инфратузилмасини ривожлантиришда давом этамиз.
Кичик ва ўрта бизнес доимо давлатнинг диққат марказида. Барча ҳудудларда янги корхоналар очилмоқда, йўллар таъмирланмоқда, уй-жойлар, мактаблар, соғлиқни сақлаш, спорт ва маданият иншоотлари қурилмоқда. Бу йилги Мурожаатномамда биз Рақамли давлатга айланишимиз кераклигини эълон қилдим. Шунинг учун келгуси йилни Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб номлашга қарор қилдим.
Илғор технологиялар мамлакатимизнинг барча соҳалардаги салоҳиятини оширишга йўл очади. Ёш авлодга ғамхўрлик қилиш бизнинг асосий вазифамиздир.
Менинг ташаббусим билан амалга оширилаётган "Миллий жамғарма — болаларга" лойиҳаси доирасида маблағлар кетма-кет учинчи йил ҳар бир боланинг ҳисоб рақамига ўтказилади.
Давлат ўзининг ижтимоий мажбуриятларини бажаришда давом этади. Биз таълим ва соғлиқни сақлаш соҳаларини ривожлантиришга доимо алоҳида эътибор қаратамиз.
Биз ягона жамият сифатида давлат аҳамиятига эга "Тоза Қозоғистон" лойиҳасини амалга оширишда давом этамиз. Қишлоқларимиз ва шаҳарларимиз тоза, яшил ва яшаш учун қулай бўлиши керак.
Бу Мустақилликнинг 35 йиллиги муносабати билан мамлакат тараққиётига қўшган энг катта ҳиссамиз бўлади. Биз ушбу тарихий босқични аниқ ҳаракатлар билан нишонлаймиз. "Бирлигимиз — хилма-хилликда" тамойилига асосланган ижтимоий тотувлик ва барқарорлик барча ютуқларимизнинг асосидир.
Давлат халқаро ҳуқуқ ва миллат манфаатларига мос келадиган конструктив ва жиддий ташқи сиёсатни давом эттиради. Қозоғистоннинг таклифига биноан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти 2026 йилни Халқаро кўнгиллилар йили деб эълон қилди.
Халқаро кўнгиллилар ҳаракати хайрихоҳлик ва меҳр-оқибат каби мустаҳкам инсоний қадриятларни ўзида мужассам этган. Бу халқимизга хос бўлган олижаноб фазилатлардир. Янги йил, шубҳасиз, муҳим ўзгаришлар йили бўлади. Бу ўзгаришларнинг қанчалик самарали бўлиши бизга боғлиқ.
Барчамиз қаттиқ меҳнат қилишимиз керак ва шундан кейингина мамлакатимиз катта муваффақиятларга эришади. Бу, аввало, халқимиз учун зарур.
Азиз дўстлар!
Ҳозирда Янги йилни иш жойида нишонлаётган фуқароларимиз бор. Бу ўз ишига садоқат ва жамият олдидаги масъулиятнинг ёрқин кўринишидир. Мен сизларнинг меҳнатингизни юқори баҳолайман.
Сизларга махсус табрикларимни йўллайман. Мамлакатимиз тараққиётига ҳисса қўшган барча фуқароларга самимий миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Дарҳақиқат, она юртимизга хизмат қилишдан ортиқ бахт йўқ. Халқимиз: "Бирлик бор жойда фаровонлик бўлади", дейди.
Шунинг учун, келинг, муборак бирлигимизни сақлаб қолайлик ва ягона миллат сифатида мамлакатимизни ривожлантиришда давом этайлик.
Бугун, ушбу ўзига хос дақиқаларда, мен ёшлар ва болаларга мурожаат қилмоқчиман. Ҳозир бутунлай янги ҳодисалар ва улкан имкониятлар даври. Ҳар бир инсон, аввало, ўзига, ўз кучи ва қобилиятларига ишониши керак.
Буюк Абайнинг «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап» деган сўзлари доимо долзарбдир. Фаол, билимли, меҳнаткаш, интизомли ва тезкор бўлинг. Йўлларингиз очиқ бўлсин! Парвозларингиз доимо баланд бўлсин!
Мамлакатимизнинг ҳар бир фуқаросига сиҳат-саломатлик, фаровонлик ва муваффақиятлар тилайман! Тўрт томонимиз қибла бўлсин! Ҳар бир хонадон яхшиликка тўлсин! Кўк байроғимиз абадий ҳилпираб турсин!
Ватанимиз — Қозоғистон Республикаси, Қозоқ эли яшайверсин!
Янги йилингиз билан!