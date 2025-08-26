Қасим-Жомарт Тоқаев Хитой Халқ Республикасига ташриф буюради
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Си Цзиньпиннинг таклифига биноан 30 август – 3 сентябрь кунлари Хитой Халқ Республикасига ташриф буюради, деб хабар беради Ақорда.
Ташриф доирасида олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтади, уларда Қозоғистон-Хитой ҳар томонлама ва абадий стратегик шериклигини мустаҳкамлаш истиқболлари муҳокама қилинади.
31 август – 1 сентябрь кунлари Қозоғистон Президенти Тяньцзинь шаҳрида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммити ва «ШҲТ плюс» мажлисида иштирок этади.
2 сентябрь куни Давлат раҳбари Пекин шаҳрида «Қозоғистон – Хитой» Бизнес кенгаши йиғилишида нутқ сўзлайди ҳамда Хитойнинг йирик компаниялари раҳбарлари билан қатор учрашувлар ўтказади.
3 сентябрь куни Қасим-Жомарт Тоқаев Иккинчи жаҳон урушида Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда шарафли меҳмон сифатида иштирок этади.