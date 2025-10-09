08:50, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Ғазо секторидаги можароларни тўхтатиш бўйича келишувни қўллаб-қувватлайди
ASTANA. Kazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Мисрдаги билвосита музокаралар чоғида Ғазо секторидаги можароларни тўхтатиш ва гаровга олинганларни озод қилиш бўйича эришилган келишувни қўллаб-қувватлашини билдирди.
Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Миср, Қатар ва Туркия давлатларининг воситачилик фаолияти муваффақиятли бўлгани, шунингдек, Яқин Шарқда тинчлик ўрнатиш бўйича музокараларга Президент Дональд Трамп бошчилигидаги АҚШ томонининг алоҳида ҳисса қўшганини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп Исроил ва Фаластиннинг “Ҳамас” радикал ҳаракати вакиллари тинчлик режасининг биринчи босқичи бўйича келишувлар имзолаганини маълум қилган эди.