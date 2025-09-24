Қасим-Жомарт Тоқаев Франция Президенти билан учрашди
NEW YORK. Кazinform - Тоқаев Эммануэль Макрон билан икки томонлама ҳамкорлик ҳолатини муҳокама қилди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбари Франция мамлакатимизнинг Европа Иттифоқидаги асосий ва ишончли ҳамкори эканини таъкидлади.
Президентлар бугунги кунга қадар юқори даражада эришилган келишувлар турли соҳалар, жумладан, энергетика, транспорт-логистика, қишлоқ хўжалиги, соғлиқни сақлаш каби соҳаларда салмоқли муваффақиятлар билан амалга оширилаётганини таъкидладилар.
Маданий-гуманитар алоқалар самарали ривожланмоқда. Қозоғистон ва Франция президентлари долзарб геосиёсий масалалар юзасидан фикр алмашдилар.
Эслатиб ўтамиз, Ақорда матбуот хизмати давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг БМТ Бош Ассамблеяси 80-сессиясининг умумий муҳокамасидаги нутқининг тўлиқ версиясини эълон қилди.
Аввалроқ президент БМТни модернизация қилишга қаратилган дадил ҳаракат Хавфсизлик кенгашини ислоҳ қилишдан бошланиши кераклигини айтган эди.