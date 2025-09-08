Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош Ассамблеясининг юбилей сессиясида нутқ сўзлайди
ASTANA. Kazinform — Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Хавфсизлик Кенгашини ислоҳ қилиш вақти келди. Бу ҳақда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон халқига Мурожаатномасида айтиб ўтди.
“Иккинчи муҳим сана - Иккинчи жаҳон урушининг асосий институционал натижаси ҳисобланган Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 80 йиллиги. Бирлашган Миллатлар Ташкилотига ҳали ҳам муқобил йўқ. Қозоғистон барча долзарб халқаро масалаларни адолатли ҳал этиш учун асосий музокаралар платформаси бўлиб қолиши керак, деб ҳисоблайди. Бироқ, Бирлашган Миллатлар Ташкилотини, айниқса, унинг асосий органи – Хавфсизлик Кенгашини ислоҳ қилиш вақти келди”, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Шу муносабат билан Президент тез орада тегишли таклифни эълон қилишини айтди.
“Яқинда мен Нью-Йоркда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг юбилей сессиясида сўзга чиқаман. Сессиясида Қозоғистоннинг халқаро вазият, жумладан, Бирлашган Миллатлар Ташкилотини ислоҳ қилиш борасидаги фикрларини билдираман”, - деди Давлат раҳбари.