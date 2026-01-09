OZ
    Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ ва Болгария элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилди

    ASTANА. Кazinform – Ақорда қароргоҳида АҚШ элчиси Жули Стафф ва Болгария элчиси Георги Воденски томонидан Қозоғистон Президентига ишонч ёрлиқларини топшириш маросими бўлиб ўтди.

    Тоқаев ва элчилар
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари Болгария элчиси орқали Президент Румен Радевга ўз саломларини йўллади ва унинг ўтган йили мамлакатга расмий ташрифи икки томонлама муносабатларга сезиларли туртки берганини таъкидлади.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

     

    – Биз сизнинг мамлакатингиз билан ҳамкорликни янада мустаҳкамлашдан манфаатдормиз. Сиёсий ва иқтисодий интеграция кўламини кенгайтириш учун қўлимиздан келган барча ишни қиламиз, – деди Қозоғистон Президенти.

    Жули Стафф билан суҳбат чоғида Қасим-Жомарт Тоқаев Қўшма Штатларга ташрифининг муваффақиятли бўлганини эҳтиром билан билан эслади.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

     

    – Биз Президент Дональд Трамп билан дўстона ва мазмунли суҳбат ва музокаралар ўтказдик. Яқинда биз самимий телефон суҳбати ўтказдик ва икки томонлама ҳамкорлигимизга оид кўплаб масалаларни муҳокама қилдик. Йил охирида Қўшма Штатларда бўлиб ўтадиган G20 саммитида иштирок этишга таклиф қилгани учун миннатдорчилик билдирмоқчиман. Биз кўплаб соҳаларда стратегик шериклигимизни ривожлантириш ва мустаҳкамлаш учун саъй-ҳаракатларни амалга оширамиз, — деди Давлат раҳбари.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев элчиларни дипломатик миссияларининг расмий бошланиши билан табриклади ва давлат раҳбарларига энг эзгу тилакларини йўллади.

