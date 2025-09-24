OZ
    Канада Гаитини қўллаб-қувватлаш учун 60 миллион Канада доллари ажратишини маълум қилди

    ASTANA. Kazinform — Канада ташқи ишлар вазири Анита Ананд Ню-Йоркдаги БМТ Бош ассамблеясида Гаитидаги барқарорликни қўллаб-қувватлаш учун 60 миллион Канада доллари (43,35 миллион АҚШ доллари) ажратилишини маълум қилди. Бу ҳақда anewz.tv хабар берди.

    Фото: anewz.tv

    Вазирнинг айтишича, молиялаштириш Гаитидаги кўп миллатли хавфсизликни қўллаб-қувватлаш миссияси учун 40 миллион Канада долларини ўз ичига олади.

    Шунингдек, у Гаити ва Кариб ҳавзасида трансмиллий уюшган жиноятчиликнинг кучайиб бораётган таҳдидига қарши курашиш ва салоҳиятни мустаҳкамлаш учун минтақавий денгиз хавфсизлиги ташаббуси учун 20 миллион Канада долларини ўз ичига олади.

    Эслатиб ўтамиз, Гаитида 1,3 миллион киши қуролли тўдалардан қочиб, уйларини ташлаб кетган.

