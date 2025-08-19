Камиль Куруглиев эркин кураш бўйича жаҳон чемпионати финалига йўл олди
ASTANA. Kazinform — Болгариянинг Самоков шаҳрида 20 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида эркин курашчи Камиль Куруглиев (92 кг) финалга йўл олди.
Ярим финалда ҳамюртимиз озарбайжонлик Анара Жафарлини мағлуб этди. Энди у финалда Шерзод Поенов (Ўзбекистон) билан куч синашади ва энг кучлиларни аниқлайди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Едиге Қасимбек (125 кг) жаҳон чемпионати финалида эронлик Аболфазл Моҳаммад Нежадни 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, чемпионлик унвонини қўлга киритган эди.
Самир Дурсунов (97 кг) эса бронза медали соҳибига айланди.
17-24 август кунлари бўлиб ўтадиган нуфузли мусобақада қозоғистонлик полвонлар аёллар кураши, юнон-рум ва эркин кураш бўйича юрт шарафини ҳимоя қилади.
Жаҳон чемпионати 1969 йилдан буён мунтазам равишда ўтказиб келинмоқда. Шу кунгача қозоғистонлик курашчилар 10 та олтин, 27 та кумуш ва 39 та бронза медалини қўлга киритган.
Ўтган йили Испаниянинг Понтеведра шаҳрида ўтказилган жаҳон чемпионатида мамлакат терма жамоаси 2 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза медали билан медаллар жадвалида тўртинчи ўринни эгаллаган эди.