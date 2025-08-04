Камчаткада термал аномалия қайд этилди
Россия Фанлар академияси (РФА) Геофизика хизматининг Камчатка бўлими маълумотларига кўра, вулқонга сариқ хавфли код берилган.
— Кучли ер ости силкинишлари ўчоқларидан узлуксиз зилзилалар оқими туфайли вулқоннинг сейсмик мониторинги ва унинг отилишини башорат қилишнинг иложи йўқ, — дейилади муассаса хабарида.
Таъкидланишича, ярим оролдаги вулқонларнинг сейсмоген фаоллашуви ҳисобга олинса, Мутновская Сопкага "ташриф буюриш тавсия этилмайди".
Шунингдек, 4 август куни кундузи Камчаткадаги Крашенинников вулқонида 4 км гача баландликдаги иссиқлик эмиссияси қайд этилди. Россия Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг минтақа бўйича бош бошқармаси хабар беришича, бу ҳаво қатнови учун хавфли бўлиши мумкин.
Бу — вулқондан бир кун ичида иккинчи марта кул отилиши.
Бундан ташқари, Камчаткадаги Ключевская Сопка вулқонида 6,5 км баландликдаги кул отилиши қайд этилган.
Камчаткадаги Ключевской вулқонининг ёнбағридан тушаётган лава оқими 3 км узунликка етди ва аллақачон фаол эрийдиган Богданович музлигига яқинлашмоқда. Мутахассислар огоҳлантирганидек, бу жараёнлар Толбачик вулқонида сайёҳлар учун хавфли бўлиши мумкин.
Ключевская Сопка вулқони Евроосиёдаги энг юқори фаол вулқондир. Вулқон Уст-Камчатский туманидаги Ключи қишлоғидан 30 км узоқликда жойлашган бўлиб, у ерда 4,5 мингга яқин аҳоли истиқомат қилади.
Вулқонларнинг фаоллиги яқинда Камчатка қирғоқларида содир бўлган 8,8 магнитудали зилзила билан боғлиқ бўлиши мумкин, олимларнинг фикрига кўра, бу минтақада 1952 йилдан бери энг кучлиси бўлган.
Аввалроқ Камчаткадаги бешта вулқонда фаоллик қайд этилгани ҳақида ёзган эдик.
Камчаткада кучли зилзила содир бўлди.
ТАСС ҳамкор агентлиги томонидан Кazinform учун махсус тақдим этилган.