Jaguar Land Roverга қилинган киберҳужумдан кўрилган зарар 2,5 миллиард доллардан ошади
ASTANА. Кazinform – Август ойи охирида автомобиль ишлаб чиқарувчи Jaguar Land Rover (JLR) компаниясига қилинган киберҳужум натижасида етказилган зарар тахминан 1,9 миллиард фунт стерлингни (2,53 миллиард АҚШ долларини) ташкил этди. Бу Буюк Британия тарихидаги иқтисодий оқибатларга олиб келган энг жиддий киберҳужумдир, деб хабар беради Кazinform агентлиги BBCга таяниб.
Бу ҳақда Cyber Monitoring Centre (CMC) мутахассислари хабар беришди. Ҳужумдан сўнг JLRнинг бутун дунё бўйлаб IТ тизимлари ишдан чиқди ва ишлаб чиқариш беш ҳафтага тўхтатилди. Ушбу узилиш бутун таъминот занжирига таъсир қилди. Ҳаммаси бўлиб беш мингга яқин компания зарар кўрди ва тўлиқ тикланиш 2026 йил январидан олдин кутилмайди.
Йўқотишларнинг ярмидан кўпроғини JLR ўзи қоплайди - бу ишлаб чиқаришнинг тўхтаб қолиши ва тиклаш чоралари харажатлари. Қолганлари tтказиб берувчилар ва маҳаллий иқтисодиёт учун юк сифатида баҳоланади.
Компания CМCнинг ҳисоб-китобларига изоҳ беришдан бош тортди, аммо ишлаб чиқариш аста-секин тикланаётганини тасдиқлади.
Мутахассислар бу ҳодисани бутун бизнес учун қўнғироқ деб атади ва ишончли киберхавфсизлик тизимининг муҳимлигини таъкидлади.
Масалан, Jaguar Land Rover кунига 1000 дан ортиқ автомобиль ишлаб чиқаради. Компаниянинг заводлари Буюк Британиянинг Солихалл ва Хейлвуд шаҳарларида жойлашган, двигатель ишлаб чиқариш эса Вульверхемптонда амалга оширилади. Компаниянинг Словакия, Хитой ва Ҳиндистонда ҳам заводлари мавжуд. Jaguar Land Rove Ҳиндистоннинг Tata Motors компаниясига тегишли.
JLRга киберҳужум Буюк Британияда жорий йилда қайд этилган биринчи йирик хакерлик ҳодисаси эмас. Баҳорда M&S пен Co-op занжирлари ҳам киберҳужумларга учради. Машҳур Harrods универмаги ҳам хакерлар нишонига тушган.