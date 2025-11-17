Измир соҳилларида 34 нафар ноқонуний муҳожир қутқарилди
ASTANA. Kazinform — Туркия қирғоқ қўриқлаш хизмати Измир провинциясининг Сефериҳисар тумани қирғоқларида 34 нафар ноқонуний муҳожирни қутқариб олди, дея хабар беради Anadolu Ajansi.
Соҳил қўриқлаш хизмати расмий сайтида маълум қилинишича, муҳожирлар бўлган пуфлама қайиқ двигатели ишдан чиққани сабабли очиқ денгизда қолиб кетган.
Қутқарув ҳақида хабар келиб тушганидан сўнг, ҳудудга қутқарув қайиғи жўнатилди. Қутқарилганлар орасида 14 нафар бола ҳам бўлиб, улар қирғоққа олиб чиқилган.
Бундан ташқари, Мендерес туманидаги қирғоқ қўриқлаш хизмати яна 7 нафар ноқонуний муҳожирни, жумладан, вояга етмаганларни қўлга олди.
Керакли муолажалар якунлангач, барча мигрантлар кейинги расмийлаштириш учун ҳудудий миграция хизматига топширилди.
Эслатиб ўтамиз, яқинда Малайзия қирғоқларида муҳожирлар бўлган қайиқ ағдарилиб, 13 киши ҳалок бўлган эди.