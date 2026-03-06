Ижтимоий хизматлар портали ва Миллий товарлар каталоги бирлаштирилади – вазирлик
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги ногиронлиги бўлган шахсларни техник реабилитация воситалари билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш бўйича буйруқ лойиҳасини ишлаб чиқди. Ashyq НҲА порталида жойлаштирилган ҳужжат процедураларнинг шаффофлигини ва таклиф қилинаётган товарлар сифатини оширишга қаратилган.
Асосий янгиликлардан бири Ижтимоий хизматлар порталининг Миллий товарлар каталоги билан бирлашишидир. Энди барча маҳсулотларга алоҳида идентификация коди берилади ва мажбурий рўйхатдан ўтказилади. Бу ҳар бир маҳсулотнинг етказиб берувчидан ҳақиқий олувчигача бўлган йўлини кузатиш имконини беради. Ягона бухгалтерия ҳисобининг жорий этилиши фирибгарлик операциялари эҳтимолини камайтиради ва бозорни сертификатланмаган ва сифатсиз товарларнинг кириб келишидан ҳимоя қилади.
Буйруқ лойиҳасида кўриш қобилияти заиф фуқаролар учун платформанинг кириш имкониятини оширишга алоҳида эътибор қаратилган. Шу муносабат билан мажбурий талаб жорий этилди: товарларни Порталга топширишда махсус комиссия фотосуратларнинг батафсил матнли тавсифи мавжудлигини текширади. Фойдаланувчилар тўсиқларсиз тўғри танлов қилишлари учун маҳсулотнинг мақсади, функционаллиги ва техник хусусиятлари аниқ кўрсатилиши керак.
Бундан ташқари, бюджет маблағларидан оқилона фойдаланиш мақсадида ногиронлиги бўлган шахсларни ҳар чоракда гигиена воситалари (тагликлар) билан таъминлаш нормаси тасдиқланди. Вазирлик тақдим этиладиган маҳсулотларнинг умумий кафолатланган йиллик ҳажми ўзгаришсиз қолишини таъкидлайди.
Лойиҳадаги буйруқ Меҳнат вазирлигининг мавжуд нормаларини ногиронлиги бўлган шахсларни автомобиль транспортида ташиш (инватакси) бўйича хизматлар кўрсатиш қоидалари билан қатъий мувофиқлаштиради.
Буйруқ лойиҳаси Ashyq НҲА порталида 2026 йил 20 мартгача жамоатчилик муҳокамаси учун тақдим этилади.