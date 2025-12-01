Ижтимоий аҳамиятга эга товарлар рўйхати кенгайтирилади: Янги йил олдидан нархлар назорати кучайтирилади
ASTANА. Кazinform — ҚР Бош вазири ўринбосари — Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин раислигида инфляцияни барқарорлаштириш бўйича навбатдаги йиғилиш декабрь ойида озиқ-овқат нархларини сақлаб қолишга қаратилган жорий ва режалаштирилган чора-тадбирларни кўриб чиқди. Бу ҳақда Ҳукумат маълум қилди.
Ноябрь ойининг дастлабки уч ҳафтасида ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат товарлари нархларининг ошиши 0% ни ташкил этди. Декабрь ойи анъанавий равишда истеъмолчилар талабининг ортиб бораётган даври ҳисобланади. Йиғилиш иштирокчилари супермаркет ва бозор пештахталарида юқори талабга эга товарларнинг мавжудлигини ва нархлар барқарорлигини таъминлаш учун зарур бўлган бир қатор чора-тадбирларни муҳокама қилишди.
Ижтимоий аҳамиятга эга товарлар рўйхатини кенгайтириш
Савдо ва интеграция вазирлигининг Савдо қўмитаси ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат товарлари рўйхатини вақтинча кенгайтириш лойиҳасини ишлаб чиқди. Рўйхат нархлари тез-тез ўзгариб турадиган товарлар билан тўлдирилди. Ҳужжат тасдиқлаш босқичида. Яқин кунларда бизнес ҳамжамияти ва “Атамекен” МТП билан батафсил муҳокамалар ўтказилади.
Ҳудудий ярмаркалар ва «Береке fest» акцияси
Ҳудудларда қишлоқ хўжалиги ярмаркалари давом этмоқда: бу йил 5 мингдан ортиқ ярмаркалар ўтказилди ва улар ҳар дам олиш кунлари ташкил этилди.
Декабрь ойида чакана савдо тармоқлари билан биргаликда республика «Береке fest» акцияси яна ўтказилади. Бундан ташқари, маҳаллий ҳокимликлар Янги йил олдидан арзон нархларда кенг турдаги товарларни тақдим этиш мақсадида ярмаркалар ташкил қиладилар.
Озиқ-овқат импортчилари билан ишлаш
Импорт қилинадиган озиқ-овқат маҳсулотларига юқори мавсумий талабни ҳисобга олган ҳолда, Савдо қўмитаси йирик импортчилар ва озиқ-овқат етказиб берувчилардан иборат гуруҳ тузди. Яқин келажакда улар билан декабрь ойида юқори талабга эга товарлар нархлари барқарорлигини таъминлаш масалалари бўйича учрашувлар ўтказилади.
Нархлар мониторинги бўйича йиғилиш натижаларига кўра, Бош вазир ўринбосари Савдо ва интеграция вазирлигига ҳокимликлар билан биргаликда мунтазам равишда нархлар мониторингини ўтказиш ва вазиятга тезкорлик билан жавоб беришни топширди.