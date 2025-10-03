Ижарага бериладиган энг қиммат квартира дунёнинг қайси шаҳрида
ASTANA. Kazinform —2025 йилда ижарага бериладиган энг қиммат шаҳарлар бўйича Visual Capitalist тадқиқотда Нью-Йорк биринчи ўринда, Сингапур ва Дубай эса ўсиш рекордини янгиламоқда, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Тадқиқот натижаларига кўра, дунёнинг йирик шаҳарларида ижара нархлари тез суръатлар билан ўсиб бормоқда. Рўйхатда Нью-Йорк шаҳри биринчи ўринни эгаллаб турибди, Сингапур ва Дубайда ижара ҳақи рекорд даражада ошган.
Нью-Йорк шаҳри марказидаги бир хонали квартиранинг ўртача ижараси ойига 4 143 долларни ташкил этади, бу беш йил олдингига нисбатан 22 фоизга кўп. Пандемия ва одамларнинг сезиларли даражада чиқиб кетишига қарамай, мегаполисдаги турар жойга талаб унинг жаҳон молия маркази мақоми ҳамда фаол маданий саҳнаси туфайли ҳали ҳам юқори бўлиб қоляпти.
Бостон ойига 3394 доллар билан иккинчи ўринда (беш йил ичида 25 фоизга ўсган). Бу ерда юқори нархлар уй-жой фондининг чекланганлиги ва қурилиш материалларининг қимматлиги билан боғлиқ. Сан-Франциско кучли учликка (3332 доллар) якун ясади, бу ерда нархлар сўнгги беш йил ичида деярли ўзгармаган (+1%).
АҚШдан ташқаридаги шаҳарлар рўйхатида Сингапур ўртача ойлик ижара ҳақи 3167 доллар билан пешқадамлик қиляпти, бу 2020 йилга нисбатан 55% га кўп. Бу рейтингдаги барча шаҳарларнинг энг тез ўсишидир. Европада ижара ҳақи 39 фоизга ошиб, бу ерда 2985 долларга етган Лондон етакчилик қилмоқда. Швейцарияда Цюрих (2720 доллар, 35 фоизга ўсган) ва Женева (2330 доллар, 20 фоизга ўсган) қитъанинг энг қиммат шаҳарлари қаторидан жой олган.
Мутахассислар Дубайга алоҳида эътибор беради. У ерда ижара ҳақи 54 фоизга ошиб, 2401 долларга етди. Бу кўрсаткич амирликни Яқин Шарқдаги энг қиммат шаҳарга айлантиради ва дунё бўйича саккизинчи ўринда туради.
Рейтингга Чикаго, Гонконг, Сидней, Ванкувер ва Мюнхен каби жами 20 та шаҳар киритилган. Гонконгда эса ижара ҳақи 3 фоизга тушиб, 2202 долларни ташкил этди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ижара ҳақининг ошишига нафақат уй-жой тақчиллиги, балки яшаш жойи сифатида дунёнинг энг ривожланган шаҳарларини танлаётган масофадан ишлаётган ишчиларнинг чекка ҳудудлардан кўп миграцияси ҳам сабаб бўляпти.