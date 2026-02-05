Италиядаги Олимпиадага кетган харажат 5 миллиард доллардан ошди
АSTANА. Kazinform — Милан ва Кортинада бўлиб ўтадиган қишки Олимпиада ўйинларига тайёргарлик режалаштирилмаган харажатларга олиб келиб, кутилмаган қийинчиликларни келтириб чиқарди, деб хабар беради Reuters.
Бу ҳақда ўйинларнинг бош директори Андреа Варньер маълум қилди. Ташкилотчилар қисқа вақт ичида катта харажатларга дуч келдилар, аммо лойиҳаларнинг кўпчилигини амалга оширишга муваффақ бўлдилар. Айрим иншоотлар жума кунига мўлжалланган очилиш маросимигача якунланди.
Дастлаб ўйинларни ўтказиш учун тахминан 1,3 миллиард доллар сарфлаш режалаштирилган эди, аммо тайёргарлик давомида бу сумма 1,7 миллиард долларгача ошди. Инфратузилмавий харажатлар давлат молиялаштириши билан яна 3,5 миллиард долларни ташкил қилди.
— Бу сафар биз кутганимиздан ҳам мураккаброқ бўлди, тахмин қилинган қийинчиликлар билан бирга биз кутилмаган ҳолатларга дуч келдик, — деди Варньер Халқаро Олимпиада қўмитасининг йиғилишида.
ХОҚ қўшни мамлакатлардаги мавжуд иншоотлардан фойдаланиш бўйича таклифларига қарамасдан, Кортинада бир неча миллион долларлик янги сирпаниш маркази қурилиши бошланди. Шунингдек, Сантаджулиадаги хоккей стадиони ҳам шошилинч равишда қурилмоқда.
— Чана спорти маркази ва хоккей аренасининг қурилиши сўнгги муддатда якунланди, — дея таъкидлади Варньер.
Таъкидлаш жоизки, Қозоғистонда қишки Олимпиада ўйинларига сифатли тайёргарлик кўриш учун 13,3 миллиард тенге ажратилди.
Эслатиб ўтамиз, қишки Олимпиада арафасида хитойлик робот тахминан 100 километр масофани босиб ўтди.