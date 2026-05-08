Исроилда хантавирус инфекциясининг биринчи ҳолати қайд этилди
ASTANА. Кazinform — Исроилда ҳантавирус инфекциясининг биринчи ҳолати аниқланди. Вирус Шарқий Европадан келган беморда аниқланди, деб хабар беради The Jerusalem Post.
Нашр маълумотларига кўра, бемор бир неча ой олдин Шарқий Европа мамлакатларидан бирига ташриф буюрганида вируснинг Европа штаммини юқтирган. Аломатлар бошланганидан сўнг, у тиббий ёрдамга мурожаат қилган.
Беморнинг аҳволи ҳозирда барқарор деб баҳоланмоқда. У реанимация бўлимида касалхонага ётқизилмаган ва қаттиқ изоляцияни талаб қилмайди. Шифокорлар унинг аҳволини кузатиб бормоқда.
Нашр маълумотларига кўра, бу ҳолат Жанубий Америкада MV Hondius круиз кемасида тарқалган Andes штаммидан фарқ қилади, у ҳозирда глобал оммавий ахборот воситаларининг эътиборини тортмоқда.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, бу Andes штамми энг хавфли турлардан биридир.
Камдан-кам ҳолларда, у яқин ва узоқ муддатли алоқа пайтида одамдан одамга юқиши мумкин.
Аввалроқ Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти Аргентинадан жўнаб кетган круиз кемасидаги саккиз бемордан бештасида хантавирус тести ижобий чиққанини хабар қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, олимлар чикунгунья вируси 29 та Европа мамлакатида тарқалиш хавфи ҳақида огоҳлантирди.