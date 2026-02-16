Исроил ҳаво ҳужумлари Ғазода 11 кишининг ҳаётига зомин бўлди
ASTANА. Кazinform — Исроилнинг Ғазо секторига ҳаво ҳужумлари 11 фаластинликни ўлдирди, деб хабар беради Reuters.
Исроил армияси ҳужумлар ХАМАСнинг сулҳ келишувини бузганига жавобан амалга оширилганини айтди.
Ғазодаги тиббиёт ходимларининг айтишича, битта ҳаво ҳужуми чодир лагерига урилиб, камида 4 киши ҳалок бўлган. Хон Юнис яқинидаги ҳужумда 5 киши, яна 1 киши Ғазо секторининг шимолий қисмида ҳалок бўлган.
ХАМАСнинг Ғазо секторидаги вакили Ҳазем Қассем Исроилни кўчирилган фаластинликларга қарши янги ҳужум уюштиришда айблади ва буни келишувларнинг қўпол бузилиши деб атади. Унинг сўзларига кўра, воқеа АҚШ президенти Дональд Трамп бошчилигидаги Тинчлик кенгашининг биринчи йиғилишидан бир неча кун олдин содир бўлган.
Исроил армияси ҳужумларни халқаро ҳуқуқ ва аниқлик қоидаларига мувофиқ деб атади ва Фаластин томони октябрь ойида эришилган сулҳ келишувини бир неча бор бузганини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 6 октябрда Исроил ва ХАМАС делегациялари Миср, Қатар, АҚШ ва Туркия воситачилари иштирокида можарони ҳал қилиш бўйича билвосита музокараларни қайта бошладилар. 9 октябрь куни томонлар АҚШ президенти Дональд Трамп томонидан таклиф қилинган тинчлик режасининг биринчи босқичини амалга ошириш бўйича келишув имзоладилар. Ўт очишни тўхтатиш тўғрисидаги битим ўтган йилнинг 10 октябрь куни кучга кирди.
Аввалроқ Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида агар ХАМАС "одамларни ўлдиришда" давом этса, "ташкилотни йўқ қилиш" билан таҳдид қилган эди.