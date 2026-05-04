Исроил Ғазо сектори устидан назоратни кенгайтирмоқда
ASTANА. Кazinform — Дунёнинг диққати Эрон билан давом этаётган можарога қаратилган бўлса-да, Ғазо секторидаги вазият таранглигича қолмоқда. Оташкесим келишувига қарамай, Исроил қўшинлари анклавнинг ичкарисига кириб бормоқда, деб хабар беради Aljazeera.
Ҳарбий кучлар томонлар назорати ҳудудларини ажратиши керак бўлган "сариқ чизиқ"дан ўтиб кетишди.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, бундай қадамлар узоқ муддатли ҳарбий назоратни ўрнатиш эҳтимоли ҳақидаги хавотирларни кучайтирди ва янги кенг кўламли операциялар учун йўл очиши мумкин.
Forensic Architecture экспертлари минтақада ҳарбий фаолликнинг кучайганлиги ҳақида хабар бермоқдалар ва унинг Ғазо аҳолисининг келажагига таъсирини таҳлил қилмоқдалар.
— Халқаро оммавий ахборот воситаларининг эътибори бошқа воқеаларга қаратилган бўлса-да, минтақадаги вазият ўзгармоқда, - дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 10 октябрдан бери Исроилнинг Ғазога ҳужумлари натижасида 702 киши ҳалок бўлди.