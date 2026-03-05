Ироқнинг энергия тизими ишламай қолди, кўплаб ҳудудларда электр узилишлари кузатилди
ASTANA. Kazinform – Миллий энергия тизимидаги носозлик туфайли Ироқнинг барча вилоятларида электр узилишлари кузатилди, деб хабар беради Анадолу.
Ироқ Электр энергияси вазирлиги маълумотларига кўра, электр тизимининг қулашига олиб келган фалокат сабабларини аниқлаш учун тергов бошланган.
Шунингдек, вазирлик тизим тўлиқ ишдан чиққанидан кейин тўхтатилган электр станциялари ва электр узатиш линияларини қайта ишга тушириш ишлари бошланганини маълум қилди.
Ҳозирда мамлакатнинг кўплаб ҳудудларида аҳолига давлат электр энергияси ўрнига пуллик электр энергияси етказиб бериш учун хусусий квартал генераторларидан фойдаланилмоқда.
Ўтган йил август ойида Ироқнинг бутун электр тизими иссиқлик ва электр энергияси истеъмолининг кескин ошиши туфайли ишдан чиққан эди.