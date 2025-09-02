iPhone Россияда "нуқсонли товарлар" белгиси остида сотилмоқда
ASTANA. Kazinform – Россияда янги қонунга кўра, маҳаллий иловаларни ўрнатиш мажбурий бўлишига қарамай, iPhone смартфонлари RuStore иловалар дўконисиз сотилмоқда. Бу ҳақда ТАСС хабар беради.
1 сентябрдан кучга кирган қонунга кўра, ишлаб чиқарувчилар ва етказиб берувчилар RuStore ва Max мессенжери каби гаджетларга русча иловаларнинг бепул ўрнатилиши ва янгиланишини таъминлаши керак.
Бироқ, Apple маҳсулотлари учун бу талаб бажарилмагани учун iPhone "нуқсонли товарлар" белгиси остида сотиляпти.
Харидорлар махсус ҳужжатни имзолашлари керак. Унда айтилишича, "товарда нуқсон бор: RuStore дўконини ўрнатиш ва ундан фойдаланиш мумкин эмас".
Ҳужжатда, шунингдек, "истеъмолчи товарни сотиб олаётганда, кўрсатилган нуқсонга рози бўлади ва бунинг асосида даъво аризаси беришга ҳақли эмас" деб кўрсатилган.
ТАССнинг ёзишича, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei ва Хитойнинг бошқа ишлаб чиқарувчилари янги қонунга мувофиқ ўз қурилмаларига RuStore ва Max мессенжерини олдиндан ўрнатишга тайёр.