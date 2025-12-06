Индонезия Қозоғистон фуқаролари учун визасиз режим жорий қилиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Индонезия Қозоғистон фуқаролари учун визасиз режим жорий этишни ва тўғридан-тўғри авиарейсларни очишни таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Индонезия Республикасининг Қозоғистон ва Тожикистондаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Муҳаммад Фажрул Раҳмон маълум қилди.
Элчининг сўзларига кўра, пандемиядан сўнг, 2021 йилда Қозоғистондан Индонезияга сайёҳлар оқими атиги 700 кишини ташкил этган. 2023 йилда бу кўрсаткич 7 мингга етди ва бу йил, 2025 йилда 25 минг қозоғистонлик Индонезия оролларига ташриф буюрди.
— Шунинг учун биз Қозоғистондан сайёҳлар сонини янада кўпайтиришимиз керак. Бироқ, асосий қийинчилик тўғридан-тўғри рейслар ва виза режимининг йўқлигида. Ҳозирда биз Қозоғистон фуқаролари учун Индонезияга визасиз кириш масаласини тартибга солмоқдамиз. Ахир, Қозоғистон Индонезия фуқароларига визасиз киришга рухсат беради. Индонезия эса ҳозирча фақат келганида пуллик визани таклиф қилади. Шунинг учун, ҳозирда ушбу визасиз режимни тўлиқ жорий этиш бўйича ишлар олиб борилмоқда, — деди элчи Муҳаммад Фажрул Раҳмон Астанада бўлиб ўтган “Ажойиб Индонезия” маданий ва дипломатик кечасида.
Элчи Air Asia ва Air Astana компаниялари билан тўғридан-тўғри рейслар бўйича музокаралар олиб борилаётганини айтди.
— Ҳозирда Қозоғистондан Балига парвоз вақти тахминан 10 соатни ташкил этади. Ҳозирда сайёҳларнинг аксарияти Алматидан Куала-Лумпурга 7,5 соат, Куала-Лумпурдан Балига яна 2 соат учишади. Шунинг учун тўғридан-тўғри рейсларнинг очилиши уларнинг Балига саёҳатини сезиларли даражада осонлаштиради. Умид қиламизки, бу имконият тез орада амалга ошади, — деди Индонезия элчиси.
Ўз навбатида, индонезиялик сайёҳлар Қозоғистондаги қишки туризмга, айниқса Алматидаги чанғи курорти Шимбулаққа қизиқиш билдирмоқда. Ўтган йили Индонезиядан 5 мингдан ортиқ сайёҳ Қозоғистонга ташриф буюрган эди.
Шуни таъкидлаш керакки, пойтахтда Индонезия Республикаси мустақиллигининг 80 йиллигига бағишланган “Ажойиб Индонезия” дипломатик ва маданий кечаси бўлиб ўтмоқда. Тадбирда Индонезиянинг бой ва ранг-баранг маданий мероси намойиш этилди, шунингдек, анъанавий чиқишлар, қозоғистонлик санъаткорлар билан биргаликда қўшиқ ва рақслар ижро этилди.
