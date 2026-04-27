Индиана университети яқинида содир бўлган отишмада беш киши яраланди
ASTANA. Kazinform – АҚШнинг Индиана штатининг Блумингтон шаҳридаги Индиана университети яқинида содир бўлган отишмада камида беш киши яраланди, деб хабар беради Синьхуа ахборот агентлиги.
Ҳодиса маҳаллий вақт билан тахминан соат 12:25 да Кирквуд-авенюсида одамлар билан гавжум бўлган жойда содир бўлган. Воқеа жойига етиб келган полиция ходимлари бир нечта одамни жароҳатланган ҳолда топдилар.
Полиция бошлиғи Майк Дикхоффнинг сўзларига кўра, барча жабрланувчилар касалхонага олиб кетилган ва уларнинг аҳволи барқарор. Аввалроқ тўққиз киши жароҳатлангани ҳақида хабар берилган эди, бироқ бу маълумот кейинчалик қайта кўриб чиқилган.
Кузатув камераси ёзувларига кўра, воқеа икки аёл ўртасидаги жанжал билан бошланган. Жанжал пайтида бир нечта одам қуролларни чиқариб олган ва улардан иккитаси ўқ узган.
Воқеа жойида ўқ гильзалари топилган. Полициянинг сўзларига кўра, отишма қилганлар эркаклар бўлган. Ҳозирча ҳеч ким ҳибсга олинмаган, лекин қидирув-суриштирув ишлари давом этяпти.
Университет расмийлари отишма кампусдан ташқарида содир бўлганини ва талабалар воқеага алоқадор эмаслигини маълум қилди.