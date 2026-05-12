Илон Маск, Тим Кук ва АҚШнинг топ-менежерлари Трамп билан Хитойга боради
ASTANA. Kazinform- Оқ уй ўндан ортиқ топ-менежердан иборат гуруҳни бу ҳафта Дональд Трампнинг Хитойга ташрифига қўшилишга таклиф қилди. Бу уларга Пекин билан бир қатор бизнес келишувлари ва шартномалар тузиш имконини беради, деб хабар беради Kazinformнинг Вашингтондаги мухбири.
Newsmax хабар беришича, Трампга Tesla компаниясининг бош директори Илон Маск ва Apple компаниясининг бош директори Тим Кук ҳамроҳлик қилади.
Bloomberg News агентлигининг Оқ уй вакилига таяниб хабар беришича, Хитой раиси Си Цзиньпин билан бўлиб ўтадиган саммитда Трамп делегациясига қўшилиши кутилаётганлар қаторида Goldman Sachs компаниясининг бош директори Дэвид Соломон, Blackstone компаниясининг бош директори Стивен Шварцман, BlackRock компаниясининг бош директори Ларри Финк, Citigroup компаниясининг бош директори Жейн Фрейзер ва Meta Platforms компаниясининг бош директори Дина Пауэлл Маккормик ҳам бор.
NYT NewsToday хабарига кўра, Boeing компаниясининг бош директори Келли Ортберг, GE Aerospace компаниясининг бош директори Лоренс Калп, Goldman Sachs компаниясининг бош директори Дэвид Соломон ва Mastercard компаниясининг бош директори Майкл Мибах ҳам таклиф қилинган.
Бироқ, Оқ уй Nvidia, General Motors, Disney ва Alphabet компаниялари раҳбарлари саммитда иштирок этаётган компаниялар рўйхатига киритилмаганини таъкидлади.
Аввалроқ, Хитой Трампнинг 13-15 май кунлари Пекинга давлат ташрифини тасдиқлагани ҳақида хабар берган эдик.