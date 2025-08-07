15:51, 07 Август 2025 | GMT +5
Илон Маск Grok 2 чат-ботининг илк коди очмоқчи
ASTANA. Kazinform – Сунъий интеллект соҳасидаги xAI компанияси эгаси Илон Маск Grok 2 чат-ботининг илк кодини очиқ қилиб қўйишини маълум қилди.
“Grok 2 ичидаги кодни очадиган вақт келди. Бу иш келаси ҳафта амалга оширилади”, – деб ёзди Маск ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.
Эслатиб ўтамиз, Илон Маск 2023 йил апрелида xAI стартапини ташкил этган эди. Компания сунъий интеллект тизимларини ишлаб чиқиш билан шуғулланади. Бир неча ойдан сўнг xAI компанияси сунъий интеллект асосида ишловчи Grok чат-ботини тақдим этган.