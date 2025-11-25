Икки нафар тўртинчи синф ўқувчиси Малайзиядаги халқаро мактаб грантини ютиб олди
ASTANA. Kazinform – Талғар шаҳридаги 7-мактаб-лицейининг 4-синф ўқувчилари Ансар Сарқитбек ва Айша Назар халқаро грант ютиб олди.
Улар Малайзиянинг Куала-Лумпур шаҳридаги Cambridge таълимини таклиф қилувчи халқаро мактабнинг грантини қўлга киритдилар.
Алмати вилояти ҳокимлиги маълумотларига кўра, Ансар Сарқитбек ва Айша Назар тест синовлари давомида юқори савияда тайёргарлик кўрган. Халқаро грант олувчилар 2026 йил 5 январдан бошлаб Малайзиядаги халқаро мактабда 4-синфнинг иккинчи ярмини давом эттирадилар. Ўқувчиларнинг ўқиш тўловлари тўлиқ тўланган.
“Мактаб жамоаси бу хушхабарни илиқ кутиб олди, ўқувчилар ва уларнинг устозларини табриклади. Хорижда ўқиш ёш истеъдод эгаларининг келажакдаги муваффақиятлари сари муҳим қадам бўлиб, янги халқаро имкониятларни очиб беради”, – дея хабар беради ҳокимлик.