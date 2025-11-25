OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:37, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Икки нафар тўртинчи синф ўқувчиси Малайзиядаги халқаро мактаб грантини ютиб олди

    ASTANA. Kazinform – Талғар шаҳридаги 7-мактаб-лицейининг 4-синф ўқувчилари Ансар Сарқитбек ва Айша Назар халқаро грант ютиб олди.

    9 мыңға жуық қазақстандық жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін гранттар алды
    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    Улар Малайзиянинг Куала-Лумпур шаҳридаги Cambridge таълимини таклиф қилувчи халқаро мактабнинг грантини қўлга киритдилар.

    Алмати вилояти ҳокимлиги маълумотларига кўра, Ансар Сарқитбек ва Айша Назар тест синовлари давомида юқори савияда тайёргарлик кўрган. Халқаро грант олувчилар 2026 йил 5 январдан бошлаб Малайзиядаги халқаро мактабда 4-синфнинг иккинчи ярмини давом эттирадилар. Ўқувчиларнинг ўқиш тўловлари тўлиқ тўланган.

    “Мактаб жамоаси бу хушхабарни илиқ кутиб олди, ўқувчилар ва уларнинг устозларини табриклади. Хорижда ўқиш ёш истеъдод эгаларининг келажакдаги муваффақиятлари сари муҳим қадам бўлиб, янги халқаро имкониятларни очиб беради”, – дея хабар беради ҳокимлик.

    Теглар:
    Ўқувчилар Мактаблар Грант Таълим
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!