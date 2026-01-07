Hyundai ўз заводларига 30 мингта гуманоид роботларни жойлаштиради
ASTANA. Kazinform - Жанубий Кореянинг Hyundai Motor Group компанияси 2028 йилдан бошлаб ўз заводларига гуманоид роботларни жойлаштиришни бошлайди, деб хабар беради Kazinform.
Axios хабар беришича, душанба куни Лас-Вегасда бўлиб ўтаётган истеъмол электроникаси CES кўргазмасида жанубий кореялик компания АҚШнинг Жоржия штатидаги заводни ҳам ўз ичига олган глобал тармоққа интеграция қилинадиган Atlas гуманоид роботини тақдим этди.
Умумий саноат мақсадларида фойдаланиш учун мўлжалланган Atlas роботлари ишчиларга жисмоний юкни камайтиришга, потенциал хавфли вазифаларни бажаришга ва ушбу технологияни кенгроқ қўллашга йўл очишга ёрдам беради.
2028 йилга келиб, ҳар йили 30 мингта Atlas гуманоид роботларини ишлаб чиқариш технологиясини ишлаб чиқиш режага киради.
Уларни жойлаштириш босқичма-босқич амалга оширилади, 2028 йилда Hyundai электр ва гибрид транспорт воситаларини ишлаб чиқарадиган Жоржия заводида бошланади.
Дастлаб, роботлар хавфсизлик ва сифат жиҳатидан самарали эканлиги исботланган вазифалар, масалан, қисмларни йиғиш кетма-кетлигини белгилаш устида ишлайди. 2030 йилга келиб Atlas роботлари автомобиль компонентларини йиғишга ўргатилади. Вақт ўтиши билан улар такрорий ҳаракатларни талаб қиладиган ва оғир юкларни ташишни талаб қиладиган мураккаброқ вазифаларни бажарадилар, бу эса компаниянинг таъкидлашича, завод ишини хавфсизроқ ва камроқ чарчатадиган қилади.
CESда сўзлаган Hyundai вице-раиси Чжэ Хун Чанг роботлар инсон ишчиларининг ишини йўқотишига олиб келиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларни тан олди. Бироқ, у одамлар ҳали ҳам, жумладан, роботларни ўқитиш учун ҳам керак бўлишини айтди.