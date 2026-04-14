Ҳукумат қурилиш кўрсаткичлари ошган ҳудудларни номлади
ASTANA. Kazinform – Йил бошидан бери қурилиш ишлари ҳажми 14,8 фоизга ошди. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида 3 ойлик ижтимоий-иқтисодий ривожланиш натижаларини муҳокама қилиш чоғида Миллий иқтисодиёт вазирининг биринчи ўринбосари Азамат Амрин маълум қилди.
“Барқарор ривожланишни таъминлаш учун иқтисодиётни янада диверсификация қилишга эътибор қаратишда давом этиш муҳимдир, бу ўртача даромад тузоғидан чиқиш имконини беради. Ишлаб чиқариш саноатидаги ўсиш машинасозлик ишлаб чиқаришининг 21,9% га, жумладан, автомобиль йиғишнинг 29,6% га ва электр жиҳозлари ишлаб чиқаришнинг 31,3% га ўсиши билан таъминланди. Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 12,6% га, ичимликлар ишлаб чиқариш 10% га, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш 37,1% га, металл буюмлар ишлаб чиқариш 39,3% га, фармацевтика маҳсулотлари 46% га ва кимё саноати 2,4% га ўсди. Шу билан бирга, металлургияда ишлаб чиқариш 6,3% га камайди”, - деди А. Амрин.
Шунингдек, у бу йил иқтисодиётнинг ўсиши нефть секторининг ижобий ҳиссасисиз таъминланишини таъкидлади. Жорий йил январь-март ойларида тоғ-кон саноатида ишлаб чиқариш ҳажми 11,4% га камайди, бу нефть қазиб олишнинг 19,8% га ва табиий газ қазиб олишнинг 15,1% га камайиши билан боғлиқ.
“Бу йил нефть қазиб олишнинг ялпи ички маҳсулотга қўшган ҳиссаси минус 0,3 фоиз пунктига баҳоланмоқда. Шу билан бирга, кўмир қазиб олиш 12,8 фоизга, металл рудаси қазиб олиш 0,6 фоизга ва бошқа минераллар қазиб олиш 39,4 фоизга ошди. Қурилиш ишлари ҳажми 14,8 фоизга ошди. Ўсиш 16 та ҳудудда қайд этилди, энг юқори кўрсаткичлар Улитау, Жамбил, Павлодар, Манғистау вилоятлари ва Чимкент шаҳрида кузатилди. Қурилиш ишлари ҳажмининг пасайиши Ақмола, Жетису, Абай вилоятларида кузатилди. 3,9 миллион квадрат метр уй-жой фойдаланишга топширилди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 3,8 фоизга кўп. Энг юқори кўрсаткичлар Абай, Қарағанди, Туркистон, Улитау вилоятлари ва Чимкент шаҳрида кузатилди”, - деди вазирининг биринчи ўринбосари.