Ҳукумат ишида сунъий интеллект: уни ким яратмоқда ва у қанча туради
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги Kazinform агентлигининг расмий сўровига жавобан давлат идоралари ҳозирда ўз фаолиятида СИ лойиҳаларини қандай амалга ошираётгани ва уларнинг ривожланиши ортида ким тургани ҳақида гапириб берди.
Вазирлик таъкидлаганидек, давлат идоралари учун сунъий интеллект лойиҳалари одатда бевосита идораларнинг ўзлари томонидан ишлаб чиқилади.
Шу мақсадда вазирлик СИ агентларини ишлаб чиқиш учун фойдаланувчиларга қулай воситаларни тақдим этувчи Миллий СИ платформасини яратди. Бу давлат органлари эҳтиёжларига мослаштирилган СИ ечимларини мустақил яратиш ва фуқароларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш имконини беради. Платформа маълумотларга, ҳисоблаш ресурсларига ва катта тил моделларига киришни таъминлайди, бу дастурлаш кўникмаларисиз СИ агентларини яратишга имкон беради.
Ривожланиш нархи ҳар бир лойиҳанинг кўлами ва мураккаблигига боғлиқ.
— Ишлаб чиқиш кичик ечимлардан (СИ боти ёки агенти) йирик миллий платформаларгача бўлиши мумкин. Лойиҳа автоматлаштириш даражаси, маълумотлар ҳажми ва хавфсизлик талаблари асосида аниқланади, шунинг учун ҳар бир лойиҳа алоҳида баҳоланади. Таъкидлаш жоизки, Миллий сунъий интеллект платформасидаги ишланмалар молиялаштиришни талаб қилмайди, — дея таъкидлади Рақамли ривожланиш вазирлиги.
Вазирлик шунингдек, бундай СИ лойиҳаларининг самарадорлиги ва инвестиция даромади қандай баҳоланишини тушунтириб берди.
— Биринчидан, вақтни тежаш - хизматлар тезроқ тақдим этилади ва навбатлар қисқаради. Иккинчидан, харажатларни қисқартириш — қўлда ишлов бериш бўйича ходимларни камайтириш, алоқа марказларида иш юкини камайтириш. Учинчидан, қарорларнинг аниқлиги ошади - СИ сезги эмас, балки маълумотлар асосида қарор қабул қилишга ёрдам беради. Шунингдек, номоддий кўрсаткичлар мавжуд, фуқароларга ишончни шакллантириш сифати ва шаффофлиги. барқарор сунъий интеллект экотизими, бу ерда технологиялар жамиятга фойда келтира бошлайди, — таъкидлади вазирлик.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 1 млн фуқарога сунъий интеллект асослари ўқитилади.