Ҳукумат ер қаърини ўрганишнинг янги босқичига ўтди: 240 миллиард тенге ажратилади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Ҳукумати бу йил ер қаърини ўрганишнинг янги босқичини кенгроқ миқёсда бошлади. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Ўтган йили умумий майдони 100 000 квадрат километр бўлган ҳудудда 1:50 000 масштабда геологик тадқиқотлар ўтказиш учун 20 та лойиҳа ишлаб чиқилган эди, кейин эса ҳар йили 30 000 квадрат километр майдонни эгаллаган энг истиқболли ҳудудлар қамраб олинди. Таққослаш учун, Иттифоқ даврида яратилган хаританинг аввалги масштаби 1:200 000 эди.
— Кейинги уч йил ичида юқорида тилга олинган 20 та лойиҳани амалга ошириш, шунингдек, кам ўрганилган чўкинди ҳавзалари ҳудудида сейсмик қидирув ишларини олиб бориш ва замонавий геологик инфратузилмани яратиш учун 240 миллиард тенге ёки тахминан 500 миллион доллар ажратиш режалаштирилган бўлиб, сўнгги 15 йил ичида жами 469 миллион доллар сармоя киритилган, — дейилади хабарда.
Лойиҳалар масофавий зондлаш маълумотларини таҳлил қилиш, аэрогеофизик ва геокимёвий тадқиқотлар ҳамда дала ишлари мажмуасини ўз ичига олади.
— Жойлар рўйхатини шакллантиришда захираларнинг камайиб кетиш омиллари, ер қаъридан фойдаланувчилар сонининг камлиги ёки йўқлиги ҳамда асосий турдаги минералларнинг истиқболлари ҳисобга олинди. Натижада, мис, олтин, қўрғошин, рух, ноёб ер элементлари, барит ва боксит конларини топиш учун юқори салоҳиятга эга ҳудудлар аниқланди, — деб хабар берди Ҳукумат.
Бундан ташқари, Шимолий Торғай, Шу-Сарису ва Сирдарёнинг кам ўрганилган нефть ва газ истиқболли ҳавзаларида сейсмик қидирув ишларини олиб бориш режалаштирилган. Шунингдек, лаборатория ва таҳлилий базани модернизация қилиш ва геологик маълумотларни рақамлаштириш режалаштирилган.
Ушбу миқёсда ер қаърини геологик жиҳатдан ўрганишга ўтиш геологик прогнозларнинг аниқлигини сезиларли даражада оширади, бу эса Европа Иттифоқи, Канада, Австралия ва Хитойнинг халқаро тажрибасига мос келади. Ҳудуднинг батафсил харитаси истиқболли ҳудудларни аниқлаш, геологик ва инвестиция хавфларини камайтириш ва кейинчалик геологик қидирув ва минерал қазиб олишга хусусий инвестицияларни жалб қилиш учун асосий асос бўлиб хизмат қилади.
