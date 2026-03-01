Хоманаий вафотидан кейин Эронни вақтинча ким бошқаради
ASTANА. Кazinform — Муҳаммад Мохбернинг сўзларига кўра, инқилоб етакчиси вафотидан кейин ўтиш даврида мамлакатни бошқариш учун президент, суд ҳокимияти раҳбари ва Васийлар кенгаши фиқҳларидан бири жавобгарликни ўз зиммасига олади. Бу ҳақда IRNA хабар берди.
IRNA ахборот агентлигининг хабар беришича, олий раҳбар вафотидан кейин Эронни суд ҳокимияти раҳбари ва Васийлар кенгаши аъзоси, вақтинчалик президент Масъуд Пезешкиён бошқаради. Бу ҳақда биринчи вице-президент Муҳаммад Мохберга таяниб хабар берилди.
Эрон олий раҳбари Оятуллоҳ Али Хоманаий 28 февраль куни эрта тонгда Теҳронга АҚШ ва Исроилнинг қўшма ҳаво ҳужуми натижасида ҳалок бўлди. Унинг ўлими Эрон томонидан расман тасдиқланди.
Аввалроқ IRNA Хоманаий маслаҳатчиси, Эрон миллий мудофаа кенгаши котиби Али Шамхоний ва Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси қўмондони Муҳаммад Пакпурнинг ўлимини расман тасдиқлаган эди.