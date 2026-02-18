ХIV қишки Паралимпия ўйинларида қатнашадиган Қозоғистон терма жамоаси рўйхати маълум қилинди
ASTANА. Кazinform - ХIV қишки Паралимпия ўйинлари 6-15 март кунлари Милан ва Кортина-д’Ампеццо (Италия) шаҳарларида бўлиб ўтади.
Тўрт йилда бир марта ўтказиладиган ушбу мусобақада 79 та медаллар жамланмаси учун кураш бўлиб ўтади, унда дунёнинг турли бурчакларидан 600 дан ортиқ спортчи иштирок этади. Ўйинлар дастурига пара сноуборд, пара хоккей, тоғ чанғиси, ногиронлар аравачасида керлинг, пара биатлон ва пара чанғиси киради.
Қозоғистон терма жамоаси пара чанғиси ва пара биатлон бўйича мусобақаларда иштирок этади. Терма жамоа таркибида Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин, Анна Грачева, Нурлан Алимули ва Денис Кобал бор.
Спортчилар ҳозирда Санкт-Мориц шаҳрида (Швейцария) ўқув-машғулот йиғинларини ўтказмоқдалар.
ХIV қишки Паралимпия ўйинларининг очилиш маросими 6 март куни Верона Олимпия Аренасида бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 18 февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.