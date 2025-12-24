11:39, 24 Декабрь 2025 | GMT +5
Хитойнинг шарқида машина ҳовузга тушиб кетиши оқибатида саккиз киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг шарқидаги Цзянси провинциясининг Пэнцзи округида автомобиль ҳовузга тушиб кетиши оқибатида саккиз киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда маҳаллий полиция маълумотларига таяниб Синьхуа хабар берди.
Туман жамоат хавфсизлиги бошқармасининг маълумотларига кўра, фожиали воқеа сешанба куни соат 16:00 атрофида қишлоқ автомагистралида содир бўлган. Автомобилни 49 ёшли аёл бошқарган. У йўл четидаги ҳовузга тушиб кетган. Ҳайдовчи билан бирга 8 нафар йўловчи ҳам ҳалок бўлди.
Полиция, ўт ўчирувчилар ва тиббиёт ходимлари дарҳол воқеа жойига етиб келишди. Ҳозирда тергов олиб борилмоқда.
