    Хитойнинг шарқида машина ҳовузга тушиб кетиши оқибатида саккиз киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform — Хитойнинг шарқидаги Цзянси провинциясининг Пэнцзи округида автомобиль ҳовузга тушиб кетиши оқибатида саккиз киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда маҳаллий полиция маълумотларига таяниб Синьхуа хабар берди.

    көлік суға түсіп кетті
    Фото: autonews.ru

    Туман жамоат хавфсизлиги бошқармасининг маълумотларига кўра, фожиали воқеа сешанба куни соат 16:00 атрофида қишлоқ автомагистралида содир бўлган. Автомобилни 49 ёшли аёл бошқарган. У йўл четидаги ҳовузга тушиб кетган. Ҳайдовчи билан бирга 8 нафар йўловчи ҳам ҳалок бўлди.

    Полиция, ўт ўчирувчилар ва тиббиёт ходимлари дарҳол воқеа жойига етиб келишди. Ҳозирда тергов олиб борилмоқда.

    Аввалроқ Колумбияда 17 ўқувчининг ҳаётига зомин бўлган ва 20 киши жароҳат олган мактаб автобуси ҳалокати ҳақида ёзган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
