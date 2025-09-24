Хитойнинг Фуцзян провинцияси Европага биринчи арктика денгиз йўлини очди
ASTANA. Kazinform — Хитойдаги “Халқ газетасининг” хабар беришича, Фуцзян провинцияси «Муздаги Ипак йўлини» ривожлантириш ташаббуси доирасида Европага биринчи арктика денгиз йўлини очган.
21 сентябрда эрталаб “Истанбул кўприги” контейнер кемаси Фучжоудан жўнаб кетди. Янги денгиз йўлаги орқали Европага бор-йўғи 19 кун ичида етиб бориш мумкин.
Маршрут Далян, Циндао, Шанхай, Фучжоу ва Нинбо каби йирик Хитой портларини боғлайди. Шунингдек, Буюк Британиянинг Феликс, Нидерландиянинг Роттердам, Германиянинг Гамбург ва Польшанинг Гданьск каби йирик Европа марказларига тўғридан-тўғри кириш имконини беради.
Мутахассисларнинг фикрича, бу йўналиш Сувайш канали орқали ўтадиган анъанавий денгиз йўлига нисбатан 20 кундан кўпроқ вақтни тежайди.
Янги денгиз йўлининг очилиши Хитой ва халқаро корхоналар учун Европага товарларни етказиб бериш учун муқобил ва самаралироқ йўл беради.