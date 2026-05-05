Хитойнинг босими ва нефть бозори: Япония ва Австралия умумий ечимлар излашни бошлади
ASTANА. Кazinform – Япония ва Австралия раҳбарлари Chinaнинг ноёб ер элементлари ишлаб чиқаришдаги устунлиги ва Яқин Шарқдаги можаролар шароитида асосий минераллар, энергия ресурслари ва бошқа зарур товарларни барқарор етказиб беришни таъминлаш учун ҳамкорликни кучайтиришга келишиб олдилар, деб хабар беради Kyodo News.
Канберрада бўлиб ўтган учрашувда Япония Бош вазири Санаэ Такаичи ва унинг австралиялик ҳамкасби Энтони Албанезе иқтисодий хавфсизлик бўйича қўшма декларацияни ўз ичига олган бешта якуний ҳужжатни эълон қилишди ва мудофаа ва киберхавфсизлик соҳаларида ҳамкорликни давом эттиришни тасдиқладилар.
– Япония ва Австралия минтақада ва халқаро ҳамжамиятда тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлашга содиқдирлар ва фикрдош ҳамкорлар ўртасидаги ҳамкорликда етакчилардир, — деди Такаичи музокаралардан сўнг бўлиб ўтган қўшма матбуот анжуманида.
У икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни "квази-иттифоқ" деб таърифлади.
Албанезе раҳбарлар "ноёб стратегик шерикликни ҳар томонлама мустаҳкамлайдиган катта натижаларга" эришганликларини ва икки мамлакат "ҳеч қачон бунчалик стратегик яқин бўлмаганлигини" таъкидлаганини айтди.
Ноёб ер элементлари, энергия ресурслари ва озиқ-овқат учун барқарор таъминот занжирини яратишга қаратилган қўшма декларацияда томонлар асосий минералларга экспорт чекловлари борасида "жиддий ташвиш" билдиришди. Бу, афтидан, Хитойнинг яқинда экспорт назоратини кучайтиришига ишора қилган.
