Хитойлик тадқиқотчилар ОИВни йўқ қилиш технологиясининг клиник синовларини бошладилар
Нашрга кўра, Ухань фан ва технологиялар университети олимлари ОИВ билан курашиш учун ишлатилиши мумкин бўлган генларни таҳрирлаш воситалари учун мақсадли етказиб бериш тизимини яратдилар.
China Science Daily нашрида чоп этилган хабарда таъкидланишича, механизм таҳрирлаш воситаларига тўғридан-тўғри юқтирилган ҳужайраларга кириб, у ерда вирус геномини топиб, йўқ қилиш имконини беради.
— Ушбу технологиянинг мавжуд антиретровирус терапиясидан асосий афзаллиги шундаки, у яширин, “уйқуда” ги инфекция резервуарларини нишонга олиш қобилиятидир. Бу вирусни танадан бутунлай олиб ташлайдиган "функционал даволаш" имконини беради, — дейилади хабарда.
Дастлабки натижалар аллақачон мавжуд: синов гуруҳларидан бирида юқтирилган сичқонлар устида ўтказилган тажрибалар давомида учта сичқондан иккитаси вирусни танадан тўлиқ йўқ қилганини кўрсатди. Тадқиқотчиларнинг сўзларига кўра, усул аллақачон Тиббий этика қўмитаси томонидан кўриб чиқилган ва клиник синов босқичига ўтган.
Эслатиб ўтамиз, Хитой Паркинсон касаллигини эрта аниқлаш учун сунъий интеллект скринингини ишлаб чиқмоқда.