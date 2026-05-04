Хитойга ун етказиб бериш икки баравар ошди - Транспорт вазирлиги
ASTANA. Kazinform - ҚР Транспорт вазирлиги манфаатдор давлат органлари, ташувчилар ва бизнес ҳамжамияти вакиллари билан биргаликда дон ташиш масалалари бўйича тезкор штаб йиғилишини ўтказди, деб хабар беради вазирлик матбуот хизмати.
Йиғилиш давомида дон ташиш соҳасидаги вазият кўриб чиқилди ва ташишнинг барқарор ва узлуксиз ташкил этилишини таъминлаш учун мувофиқлаштирилган тезкор чоралар кўрилди.
2026 йилнинг биринчи чораги натижаларига кўра, дон ташиш ҳажми 4,1 миллион тоннани ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 15% га кўп.
Экспорт ташиш 3,2 миллион тоннага (+18%), ички ташиш эса 0,9 миллион тоннага (+8%) етди. Марказий Осиё мамлакатларига йўналишда сезиларли ўсиш қайд этилди - 48% га ўсиш ва 2,1 миллион тоннани ташкил этди, шундан 1,5 миллион тонна Ўзбекистонга жўнатилди.
Россия Федерацияси ҳудудига ва у орқали ташиш ҳажми 512 минг тоннани ташкил этди.
Афғонистонга ташиш 4,2 бараварга ошиб, 302 минг тоннага етди.
Хитойга ем уни етказиб бериш ҳажми 2 бараварга ошиб, 1 миллион тоннага етди.
“Ташиш жараёнининг барқарорлигини таъминлаш ва бозор иштирокчиларининг ҳаракатларини мувофиқлаштириш учун оператив штабнинг иши доимий равишда давом этади”, — дейилади хабарда.
