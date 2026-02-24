Хитойдаги дунёдаги энг катта муз парки об-ҳаво туфайли эрта ёпилди
ASTANА. Кazinform — Харбиндаги йирик муз парки иссиқ ҳаво туфайли эрта ёпилишга мажбур бўлди, деб хабар беради Xinhua.
Хитойнинг шимоли-шарқидаги Хэйлунцзян провинциясидаги Харбин шаҳридаги дунёдаги энг катта муз ва қор парки шанба куни ҳароратнинг кўтарилиши сабабли ёпилди. Иссиқ ҳаво муз ва қор экспозицияларининг эриб кетишига сабаб бўлди.
Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, 27-фестиваль хавфсизликни таъминлаш ва ташриф буюрувчиларга юқори сифатли хизмат кўрсатиш учун эрта ёпилди.
Чипталарни сотиб олган ташриф буюрувчилар уларни сотиб олган канал орқали тўлиқ пулни қайтариб олиш учун ариза беришлари мумкин. 2026 йил 20-28 февраль кунлари учун чипталари бўлганлар парк кейинги очилганда ўз гувоҳномасини кўрсатиб, бепул киришлари мумкин.
Очиқ ҳавода муз ва қор фестивали майдони қиш билан хайрлашар экан, якшанба куни тушдан кейин Харбинда «Катта муз ва қор дунёси» аренасида дунёдаги энг катта ёпиқ муз ва қор парки очилди.
Харбиндаги «Катта муз ва қор дунёси» Хитойнинг энг яхши қишки сайёҳлик масканларидан бири сифатида танилган.
Хитой Давлат кенгашининг кўрсатмаларига кўра, мамлакат муз ва қор саноатини иқтисодий ўсишнинг янги манбаи сифатида ривожлантиришни режалаштирмоқда. 2027 йилга бориб, ушбу соҳа 1,2 триллион юанга (тахминан 174 миллиард АҚШ доллари) ва 2030 йилга бориб 1,5 триллион юанга етиши кутилмоқда.