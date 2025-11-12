Хитойда жорий йилда очилган улкан кўприк қулаб тушди
ASTANA. Kazinform — Бир неча ой олдин очилган Хитой жануби-ғарбидаги Хунци кўпригининг бир қисми қулаб тушди, деб хабар беради BBC.
Хитойнинг жануби-ғарбидаги Сичуань провинциясида жойлашган Хунци кўприги қисман қулаб тушди, натижада ҳудуд бўйлаб қалин чанг қатлами тарқалди. Бир неча ой олдин фойдаланишга топширилган кўприк Хитойнинг ички қисмини Тибет билан боғлайдиган миллий автомагистралда жойлашган.
Расмийларнинг билдиришича, кўприк ён бағирлари ва ёнидаги йўлларда ёриқлар топилганидан кейин душанба куни ёпилган. Бироқ сешанба куни тушдан кейин тоғли ҳудудда содир бўлган кўчки кўприкнинг бир қисмининг қулашига сабаб бўлган.
Жабрланганлар ҳақида маълумотлар йўқ.
Пудратчи компания Sichuan Road and Bridge Groupнинг хабар беришича, кўприк қурилиши жорий йил бошида якунланган.
Reuters агентлигининг хабар беришича, полиция кўприк қулашидан бир кун олдин, душанба куни тушдан кейин транспорт ҳаракатини чеклаб, йўлни тўлиқ ёпган.
Шундай қарор кўприк ёнидаги ён бағирларда ва йўлларда ёриқлар пайдо бўлиши ҳамда яқин атрофдаги тоғ ёнбағирларида кўчки белгилари пайдо бўлганидан кейин қабул қилинган.