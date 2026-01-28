Хитойда ўқувчиларнинг уй вазифаларини СИ текширмоқда
ASTANA. Kazinform — Хитой Ташқи ишлар вазирлиги вакили Мао Нин Х ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Хитойда таълим жараёнларига сунъий интеллект (СИ) технологияларининг жорий этилишини акс эттирувчи видеони жойлаштирди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
“Хитой мактабларида билимларни баҳолаш учун сунъий интеллект технологиялари жорий этилмоқда. Бу ўқувчиларга тезда аниқ натижаларни олиш ва ўқитувчилар иш юкини оптималлаштириш имконини беради”, — деб ёзган у.
Chinese schools are adopting AI-powered grading to deliver fast, precise feedback for students and lighten teachers’ workload. pic.twitter.com/8gnqqYvKWr— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) January 24, 2026
Автоматлаштириш жараёни ёзма топшириқларни сканерлаш ва уларни ақлли тизим ёрдамида дарҳол таҳлил қилишни ўз ичига олади. Сунъий интеллект имкониятлари ўқитувчининг бевосита аралашувисиз қўлда ёзилган ечимларни тезкор фикр-мулоҳаза ва аниқ талқин қилиш имконини беради.
Видео Х ижтимоий тармоғида ва Хитойнинг Weibo микроблог хизматида кенг тарқалган.