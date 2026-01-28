OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    11:41, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Хитойда ўқувчиларнинг уй вазифаларини СИ текширмоқда

    ASTANA. Kazinform — Хитой Ташқи ишлар вазирлиги вакили Мао Нин Х ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Хитойда таълим жараёнларига сунъий интеллект (СИ) технологияларининг жорий этилишини акс эттирувчи видеони жойлаштирди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Хитойда ўқувчиларнинг уй вазифаларини СИ текширмоқда
    Фото: Xinhua News

    “Хитой мактабларида билимларни баҳолаш учун сунъий интеллект технологиялари жорий этилмоқда. Бу ўқувчиларга тезда аниқ натижаларни олиш ва ўқитувчилар иш юкини оптималлаштириш имконини беради”, — деб ёзган у.

    Автоматлаштириш жараёни ёзма топшириқларни сканерлаш ва уларни ақлли тизим ёрдамида дарҳол таҳлил қилишни ўз ичига олади. Сунъий интеллект имкониятлари ўқитувчининг бевосита аралашувисиз қўлда ёзилган ечимларни тезкор фикр-мулоҳаза ва аниқ талқин қилиш имконини беради.

    Видео Х ижтимоий тармоғида ва Хитойнинг Weibo микроблог хизматида кенг тарқалган.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
