OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:37, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Хитойда турар-жой биносидаги ёнғинда саккиз киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform — Сешанба куни кечқурун Хитойнинг жанубидаги Гуандун провинциясининг Шаньтоу шаҳридаги турар-жой биносида содир бўлган ёнғинда саккиз киши ҳалок бўлди, деб хабар берди Синьхуа.

    а
    Фото: pixabay

    «Ёнғин шаҳарнинг Чаонань туманида соат 21:20 да содир бўлган ва тахминан соат 22:00 да ўчирилган”, - деб хабар берди туман ёнғин ва қутқарув хизмати чоршанба куни эрталаб эълон қилинган баёнотда.

    Ёнғинда саккиз киши ҳалок бўлди ва тўрт киши жароҳат олди. Барча жароҳатланганлар дарҳол тиббий ёрдам кўрсатиш учун касалхонага ётқизилди.

    Дастлабки тергов натижасида шикастланган турар-жой биноси тўрт қаватли темир-бетон конструкция бўлиб, ёнғин майдони тахминан 150 квадрат метрни ташкил этгани аниқланди.

    Ҳодиса сабаби ҳозирда аниқланмоқда.

    Теглар:
    Ҳодиса Ёнғин Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!