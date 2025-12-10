14:37, 10 Декабрь 2025 | GMT +5
Хитойда турар-жой биносидаги ёнғинда саккиз киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Сешанба куни кечқурун Хитойнинг жанубидаги Гуандун провинциясининг Шаньтоу шаҳридаги турар-жой биносида содир бўлган ёнғинда саккиз киши ҳалок бўлди, деб хабар берди Синьхуа.
«Ёнғин шаҳарнинг Чаонань туманида соат 21:20 да содир бўлган ва тахминан соат 22:00 да ўчирилган”, - деб хабар берди туман ёнғин ва қутқарув хизмати чоршанба куни эрталаб эълон қилинган баёнотда.
Ёнғинда саккиз киши ҳалок бўлди ва тўрт киши жароҳат олди. Барча жароҳатланганлар дарҳол тиббий ёрдам кўрсатиш учун касалхонага ётқизилди.
Дастлабки тергов натижасида шикастланган турар-жой биноси тўрт қаватли темир-бетон конструкция бўлиб, ёнғин майдони тахминан 150 квадрат метрни ташкил этгани аниқланди.
Ҳодиса сабаби ҳозирда аниқланмоқда.