Хитойда темир йўл тармоқларининг умумий узунлиги 165 минг километрга етди
ASTANA. Kazinform — Хитойда XIV беш йиллик дастур даврида (2021–2025 йиллар) мамлакатдаги амалдаги темир йўл тармоқларининг умумий узунлиги 146,3 минг километрдан 165 минг километргача ошди, деб хабар берди Синьхуа.
Хитой давлат темир йўл корпорацияси (ХДТК) маълумотларига кўра, бу 12,8% га ўсишни англатади.
Маълумотларга кўра, Хитойнинг юқори тезликдаги темир йўл тармоғининг узунлиги шу даврда 37 900 км дан 50 400 км гача ошди, бу эса Хитойга дунёдаги энг катта юқори тезликдаги темир йўл тармоғини қуриш имконини берди.
Фақат 2025 йилда темир йўл соҳасига 901,5 миллиард юань (тахминан 128,3 миллиард АҚШ доллари) сармоя киритилди ва жами 3109 км янги темир йўл линиялари, жумладан, 2862 км юқори тезликдаги темир йўллар фойдаланишга топширилди.
Хитой 2026–2030 йилларни қамраб олувчи XV беш йиллик режа даврида ўз темир йўл тармоғини янада ривожлантириш ниятида. ХДТК маълумотларига кўра, 2030 йилга келиб мамлакатдаги бутун темир йўл тармоғининг узунлиги тахминан 180 минг километрни ташкил қилиши режалаштирилган, шундан тахминан 60 минг километр юқори тезликдаги темир йўллар бўлади.