Хитойда табиий офат: сув тошқини беш кишининг ҳаётига зомин бўлди
ASTANА. Кazinform — Хитой жанубидаги тоғли ҳудудда сув тошқини оқибатида беш киши ҳалок бўлди, дея хабар беради Xinhua.
Якшанба куни Хитой жанубидаги Гуандун провинциясидаги Хойдун округидаги тоғли ҳудудда сув тошқини оқибатида беш киши ҳалок бўлгани расман тасдиқланди, дея хабар беради маҳаллий ҳукумат.
Соат 20:22 атрофида. жума куни полицияга Баймашан тоғига саёҳат қилган беш кишини сув олиб кетгани ҳақида хабар келди. Хабардан сўнг дарҳол қутқарув ишлари бошланди.
Қидирув-қутқарув ишларига қийин рельеф, тунда кўришнинг ёмонлиги ва сўнгги кунларда кучли ёғингарчилик сабаб бўлган.
Йўқолган беш кишининг жасади якшанбу куни соат 14:15 атрофида топилган.
Қидирув-қутқарув ишларига жами 1300 дан ортиқ киши жалб қилинган.
