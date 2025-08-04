OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:10, 04 Август 2025 | GMT +5

    Хитойда табиий офат: сув тошқини беш кишининг ҳаётига зомин бўлди

    ASTANА. Кazinform — Хитой жанубидаги тоғли ҳудудда сув тошқини оқибатида беш киши ҳалок бўлди, дея хабар беради Xinhua.

    сувтошқини
    Фото: Синьхуа

    Якшанба куни Хитой жанубидаги Гуандун провинциясидаги Хойдун округидаги тоғли ҳудудда сув тошқини оқибатида беш киши ҳалок бўлгани расман тасдиқланди, дея хабар беради маҳаллий ҳукумат.

    Соат 20:22 атрофида. жума куни полицияга Баймашан тоғига саёҳат қилган беш кишини сув олиб кетгани ҳақида хабар келди. Хабардан сўнг дарҳол қутқарув ишлари бошланди.

    Қидирув-қутқарув ишларига қийин рельеф, тунда кўришнинг ёмонлиги ва сўнгги кунларда кучли ёғингарчилик сабаб бўлган.

    Йўқолган беш кишининг жасади якшанбу куни соат 14:15 атрофида топилган.

    Қидирув-қутқарув ишларига жами 1300 дан ортиқ киши жалб қилинган.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Хитой 3 ёшгача бўлган ҳар бир бола учун йилига 500 доллар тўлаши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Сув тошқини Ҳодиса Жаҳон янгиликлари Хитой
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!