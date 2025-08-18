Хитойда сув тошқини оқибатида ўн киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг Ички Мўғулистон автоном районида содир бўлган сув тошқинлари қурбонлари сони 10 кишига етди, дея хабар беради Синьхуа.
Маҳаллий ҳукумат маълумотларига кўра, шанба куни кечқурун Хитой шимолидаги Ички Мўғулистон автоном районидаги кемпингда содир бўлган сув тошқини қурбонлари сони 10 кишига етган, яна икки киши бедарак йўқолган.
Баян-Нур шаҳар фавқулодда вазиятлар бўлими маълумотларига кўра, табиий офат тахминан соат 22:00ларда содир бўлган. Шанба куни дарёнинг юқори оқимининг Урад-Хоуци хошун қисмида табиат қўйнида лагерь ташкил этган 13 нафар сайёҳ билан алоқа узилиб қолган.
Маълумотларга кўра, улар орасида бешта оила вакиллари, яъни саккиз эркак ва беш нафар аёл бўлган.
“Соат 15:30 ҳолатига кўра. Якшанба куни бир киши қутқариб олинди”, - дея қўшимча қилди агентлик.
Тезкор қидирув-қутқарув ишларини олиб бориш учун воқеа жойига 700 дан ортиқ қутқарувчи жўнатилди.
Хитой Халқ Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги бедарак йўқолганларни қидириш учун барча саъй-ҳаракатларни амалга оширишга чақирди ва ишга раҳбарлик қилиш учун махсус гуруҳ юборди. Вазирлик, шунингдек, саёҳатчиларни сув тошқини хавфи даврида ободонлаштирилмаган табиий ҳудудлардан қочиш ва геологик хавфли ҳудудларда саёҳат қилишда эҳтиёт бўлиш ҳақида огоҳлантирди.