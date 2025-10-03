Хитойда сунъий интеллект билан шуғулланувчи 5300 дан ортиқ компания мавжуд
ASTANА. Кazinform — 2024 йил сентябрь ҳолатига кўра, Хитойда сунъий интеллект (СИ) соҳасида фаолият юритувчи 5300 дан ортиқ компания рўйхатга олинган, дея хабар беради Синьхуа.
Бу глобал кўрсаткичнинг 15 фоизини ташкил этади, дея хабар беради Хитой ахборот ва коммуникация технологиялари академияси (CAICT).
Статистик маълумотларга кўра, 2024 йил охирига келиб, Хитойда сунъий интеллект саноати кўлами 900 миллиард юандан (тахминан 126,7 миллиард АҚШ доллари) ошди. Бу ўтган йилга нисбатан 24 фоизга кўпдир.
Мамлакат сунъий интеллект соҳасида асосий инфратузилмадан тортиб модел архитектура ва саноат иловаларигача тўлиқ ишлаб чиқариш занжирини ўрнатди.
Академия маълумотларига кўра, ўтган йили ушбу тармоқлардаги даромадлар мос равишда 54%, 18% ва 13%га ошган.
Академия вакилларининг сўзларига кўра, сунъий интеллектга асосланган смартфон ва компьютерлар, шунингдек, ақлли транспорт воситалари каби ақлли қурилмалар бозори жадал ривожланмоқда.
Хитой тизимли равишда рақамли иқтисодиётни “ақлли” иқтисодиёт ва интеллектуал жамиятга айлантириш устида ишламоқда. Жорий йилда мамлакат сунъий интеллектни қўллаб-қувватловчи инфратузилмани мустаҳкамлаш ва ижтимоий-иқтисодий соҳаларга сунъий интеллект технологияларини жорий этишни жадаллаштиришга қаратилган “ЖИ Плюс” ташаббусини чуқурлаштириш бўйича таклифларни эълон қилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Sinovation Ventures ва 01ai бош директори Ли Кай Фуни қабул қилган эди. Учрашувда сунъий интеллект, рақамли трансформация, венчур инвестициялар, стартап экотизимининг рақобатбардошлигини ошириш, глобал технологик ҳамкорларни жалб қилиш соҳаларида ҳамкорлик қилиш масалалари муҳокама қилинди.