Хитойда мушакбозлик фабрикасида портлаш оқибатида 21 киши ҳалок бўлди, 61 киши жароҳат олди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг марказий қисмидаги мушакбозлик фабрикасида портлаш содир бўлди, деб хабар беради Синьхуа.
Маҳаллий фавқулодда хизматлар маълумотларига кўра, 21 киши ҳалок бўлган ва 61 киши жароҳатланган.
Ҳодиса душанба куни тахминан соат 16:43 да Хунань провинциясининг маъмурий маркази бўлган Чанша шаҳрига қарашли уезд даражасидаги Люянь шаҳридаги корхонада содир бўлган.
Ўт ўчирувчилар ва қутқарув хизматлари воқеа жойига шошилинч равишда етиб келишди. Қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда.
