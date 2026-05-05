    Хитойда мушакбозлик фабрикасида портлаш оқибатида 21 киши ҳалок бўлди, 61 киши жароҳат олди

    ASTANA. Kazinform — Хитойнинг марказий қисмидаги мушакбозлик фабрикасида портлаш содир бўлди, деб хабар беради Синьхуа.

    21 killed, 61 injured in central China fireworks plant explosion
    Photo credit: Facebook/Xinhua

    Маҳаллий фавқулодда хизматлар маълумотларига кўра, 21 киши ҳалок бўлган ва 61 киши жароҳатланган.

    Қытайда фейерверк фабрикасындағы жарылыстан 21 адам қаза тауып, 61 адам зардап шекті
    Фото: Синьхуа

    Ҳодиса душанба куни тахминан соат 16:43 да Хунань провинциясининг маъмурий маркази бўлган Чанша шаҳрига қарашли уезд даражасидаги Люянь шаҳридаги корхонада содир бўлган.

    Ўт ўчирувчилар ва қутқарув хизматлари воқеа жойига шошилинч равишда етиб келишди. Қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда.

    Аввал хабар қилинганидек, Хитойда 60 ёшдан ошганлар сони кейинги ўн йил ичида 400 миллиондан ошиши кутилмоқда. Шу муносабат билан мамлакат расмийлари аҳолининг қариши муаммосини ҳал қилиш чораларини кучайтирмоқда.

    Ляззат Сейданова
    Муаллиф