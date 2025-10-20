Хитойда генератив СИ фойдаланувчилари сони 515 миллионга етди
ASTANA. Kazinform — Хитой интернет-ахборот маркази ҳисоботига кўра, 2025 йил июнь ҳолатига кўра, бу кўрсаткич 2024 йил охирига нисбатан қарийб икки баравар кўпайган, дея хабар беради Синьхуа.
Ўсиш 266 миллион кишини ташкил этди ва СИ технологияларининг кириб бориши 36,5 фоизга етди.
Сунъий интеллектга ёш ва билимли фуқаролар кўпроқ қизиқяпти. 40 ёшгача бўлган фойдаланувчиларнинг улуши 74,6%, 37,5% эса олий маълумотли.
Марказ директори Лю Юлиннинг сўзларига кўра, сунъий интеллект лаборатория концепциясидан юз миллионлаб одамларга хизмат кўрсатадиган етук хизматга айланган. Унинг қайд этишича, фойдаланувчилар сонининг кескин ўсиши СИ бутун мамлакат бўйлаб синовдаги фойдаланишдан кундалик фойдаланишга ўтаётганини кўрсатади.
Генератив СИнинг маҳаллий моделлари хитойлик фойдаланувчилар орасида машҳур бўлди. Улардан интеллектуал ахборот қидириш, рақамли контент яратиш, офисларни автоматлаштириш ва “ақлли” қурилмаларни бошқаришда кенг фойдаланилади.
Ҳисоботда, шунингдек, Хитойнинг сунъий интеллектнинг глобал бозорига таъсири ортиб бораётгани қайд этилган. 2025 йил апрель ҳолатига кўра, Хитой сунъий интеллект билан боғлиқ 1,576 миллион патент талабномасини топширди, бу глобал жами 38,58% ва дунёдаги энг юқори кўрсаткичдир.