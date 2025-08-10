Хитойда биринчи одамсимон роботлар дўкони очилди
ASTANA. Kazinform - Пекинда Хитойнинг биринчи одамсимон роботлар дўкони очилди, унда механик энагалардан тортиб Альберт Эйнштейннинг одамсимон нусхаларигача сотилади, деб хабар беради BBC.
Роботларнинг нархи 2000 юандан (278 доллар) бир неча миллион юангача.
Сотувга қўйилган маҳсулотлар дори-дармонларни тарқатадиган одамсимон роботлардан тортиб, қаҳва қайнатадиган ва баскетбол тўпини отадиган машиналаргача.
Ташкилотчиларнинг айтишича, ташриф буюрувчилар турли хил роботларни сотиб олишлари мумкин.
Шунингдек, эҳтиёт қисмларни алмаштириш ва роботларга техник хизмат кўрсатиш хизматларини таклиф қилувчи алоҳида бўлим мавжуд.
Дўкон тематик ресторан ёнида жойлашган бўлиб, у ерда роботлар ташриф буюрувчиларга хизмат кўрсатади ва механик ошпазлар овқат тайёрлайдилар.
Хитой робототехника саноатига кўпроқ эътибор қаратмоқда: ўтган йили ушбу соҳадаги субсидиялар миқдори 20 миллиард доллардан ошди.
Хитой шу тариқа иқтисодий ўсишнинг секинлашиши ва аҳолининг қариши каби муаммоларни енгиб ўтишга ҳаракат қилмоқда.