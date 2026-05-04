Хитойда бир кунда иккита зилзила қайд этилди
ASTANА. Каzinform — Хитойда 5,1 магнитудали зилзила қайд этилди, деб хабар беради ҚР Миллий ядро марказининг Геофизика тадқиқотлари институти.
Институтнинг Зилзила маълумотлари марказининг тезкор хабарига кўра, Хитойда 2026 йил 3 май куни Астана вақти билан соат 23:39 да зилзила қайд этилган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, зилзила магнитудаси 5,1 магнитудани ташкил этган ва эпицентри 10,8 километр чуқурликда жойлашган.
Шуни таъкидлаш керакки, бу Хитойда бир кунда содир бўлган иккинчи зилзиладир.
Эслатиб ўтамиз, Индонезияда содир бўлган зилзила магнитудаси 7,4 баллни ташкил этди.